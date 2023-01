ASSE : en mode Dupraz, Batlles fait une promesse aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Hier, Gautier Larsonneur et Dennis Appiah ont été présentés par l'ASSE, à L'Etrat. Et en évoquant le venue de son nouveau portier, Laurent Batlles a eu ces mots : « Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien ». Sûr du maintien, donc, Batlles, c'est noté... Mais tout un peuple espère qu'il sera plus visionnaire que Pascal Dupraz l'an dernier !