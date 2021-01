ASSE : en plus de Saliba, Puel reçoit deux mauvaises nouvelles à Nice

L’ASSE n’a plus le choix : il faut prendre des points. Lancés désormais dans un combat de tous les instants contre la relégation en fin de saison, les hommes de Claude Puel ont lobligation de ramener un résultat positif de Nice dimanche (13h). À cet horaire inhabituel, il faudra que les organismes répondent présent assez rapidement puisque les Aiglons vont sans doute être d’attaque dès l’entame de match avec deux hommes forts sur le retour.

Schneiderlin et Lopes de retour, Saliba au top...

Absents depuis début janvier, Morgan Schneiderlin et Rony Lopes ont en effet effectué leur retour hier matin à l'entraînement. Blessé au mollet lors de la rencontre face à Brest le 6 janvier, l’ancien milieu d’Everton a repris la course. Du côté de l'ailier portugais, il souffrait d'une lésion musculaire au quadriceps et sera lui aussi éligible à un retour dans l'équipe d'Adrian Ursea face aux Verts.

Sans compter celui qu’on ne présente plus à l’ASSE : William Saliba, particulièrement en forme avant de revoir ses anciens camarades. « Irréprochable, William Saliba enchaîne les prestations solides. Il est impressionnant de sérénité dans une équipe qui en manque considérablement. C'est très fort », a résumé Nice Matin après le succès à Lens samedi (1-0). Inquiétant pour Puel et ses hommes, déjà incapables de se montrer dangereux sur toute la durée d’un match...