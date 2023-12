ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Guingamp !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après les bonnes stats, voici une autre bonne nouvelle pour l’ASSE avant de recevoir Guingamp. Son nom : Olivier Thual. Pour la troisième fois de sa carrière, l’arbitre va diriger un match entre les Verts et l'EAG à Geoffroy-Guichard (20h45). Et ce dernier réussit plutôt bien aux Verts.

Thual réussit bien à l'ASSE

En effet, le site Poteaux Carrés rappelle que pour la première fois, il y a six ans et demi, les Verts s'étaient imposés au Roudourou grâce à Vincent Pajot et Romain Hamouma (2-0). La deuxième fois, il y a six mois, les hommes de Laurent Batlles avaient renversé un score de deux buts de retard pour finalement s’imposer grâce à Aïmen Moueffek, Mathieu Cafaro et Ibrahima Wadji (3-2). Jamais deux sans trois demain ?

