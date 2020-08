ASSE : encore une lettre recommandée pour Ruffier !

Les jours se suivent et se ressemblent pour Stéphane Ruffier, l'ancien gardien titulaire de l'ASSE. Alors qu'il a été écarté par Claude Puel, son entraîneur, et depuis remplacé par Jessy Moulin dans les buts, le Basque a fait face, au mois de juillet, à une mise à pied à titre conservatoire. Cette fois, et comme vient de nous l'apprendre le quotidien l'Equipe, Ruffier a reçu à son domicile une nouvelle lettre recommandée pour ne pas avoir correctement porté son masque !

Masque retiré sur le parking

Toujours selon le quotidien sportif, d'autres joueurs que Ruffier ont également été rappelés à leur devoirs en cette période d'épidémie du coronavirus. Au sujet de Ruffier, c'est sur le parking du centre d'entraînement Robert-Herbin, qu'il aurait délibérément retiré son masque. Décidément, entre le joueur et sa direction, les relations sont pour le moins compliquées....