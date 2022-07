ASSE : enfin une bonne nouvelle pour les supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ils commenceront la saison sans pouvoir suivre leur équipe, matches à huis clos obligent. Et c'est donc bien tard dans la saison, après quatre rencontres à domicile, que les supporters de l'ASSE, si ils le souhaitent, pourront retrouver le chemin du stade Geoffroy-Guichard. En Ligue 2, comme vous le savez, et presque logiquement, du coup, avec des tarifs d'abonnements revus à la baisse.

C'est le quotidien Le Progrès qui le signale dans sa dernière édition."Les abonnés de la saison dernière ont jusqu’au 24 août et la fin de la période dite « avant-première » pour renouveler leur sésame à un prix plus avantageux. Jusqu’à cette date, un abonnement adulte en kop coûtera 105 euros (120 pour les nouveaux abonnés), soit 7 euros le match."

Une réduction de 25% bienvenue pour certains. A condition que l'effectif de Batlles donne envie aux fans de l'ASSE de (re)venir dans la chaudron cette saison.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx