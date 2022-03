ASSE, Equipe de France : Zouma encore dans de sales draps !

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Kurt Zouma (27 ans) a vécu une sale semaine. Le défenseur tricolore, pas convoqué par Didier Deschamps chez les Bleus jeudi dernier pour les deux prochains matches des Bleus, avait appris la veille que la SPA britannique allait entamer des poursuites à son encontre.

Les deux nouvelles sont liées et interviennent à la suite de la publication, début février, d’une séquence le montrant maltraiter son chat à son domicile en compagnie de son frère. La perte de vitesse de Zouma s’est poursuivie hier sur le terrain, domaine qu'il semblait encore maîtriser.

Contre Tottenham, l’ancien stoppeur de l’ASSE a été malheureux d’emblée, marquant contre son camp dès la 9e minute. Pour ne rien arranger, West Ham, futur adversaire de l’OL en Ligue Europa (7 et 14 avril), a perdu (1-3) et voit un concurrent dans la course à l’Europe lui passer devant.

Kurt Zouma buteur face aux Spurs... Contre son camp ! 😿 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 20, 2022

Pour résumer Déjà dans le collimateur de la justice britannique suite à l’affaire du chat datant du début du mois de février écoulé, l'ancien roc de l'ASSE Kurt Zouma (West Ham, 27 ans) continue de prendre une pente savonneuse en Angleterre.

