ASSE, Equipe de France : le coach de West Ham titularise Zouma et le taille en pièces !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L’affaire Kurt Zouma (27 ans) continue de faire des vagues en Angleterre. Depuis que des images choquantes du défenseur de West Ham frappant son chat ont été diffusées lundi soir par son propre frère, l’intéressé est dans l’œil du cyclone.

Cette sombre histoire n’a pas empêché David Moyes de lui offrir une place de titulaire hier lors de la victoire des Hammers contre Watford (1-0). Mais ce n’est pas parce que l’entraîneur du club anglais lui a donné sa confiance sur le plan sportif qu’il oublie ce qu’il a fait au préalable. Loin de là.

« Je suis vraiment déçu de Kurt Zouma. Le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre pour le moment et nous y travaillons en coulisses, a-t-il expliqué en conférence de presse. Mon travail est de choisir une équipe et de choisir la meilleure équipe et Kurt en faisait partie. Je suis un grand ami des animaux et je pense que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens, donc je suis vraiment déçu. Nous l'avons tous ressenti dans le club. Nous avons tous le même sentiment que c'était quelque chose qui était complètement déplacé et que nous n'attendions pas de Kurt. Nous n'avons jamais décelé cela dans son caractère et nous n'avons jamais vu cela chez lui. »

"C'est un délit": la SPA va porter plainte contre Kurt Zouma pour maltraitance animale pic.twitter.com/WNefhcgS4l — BFMTV (@BFMTV) February 9, 2022