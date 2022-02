ASSE, Équipe de France : les supporters de Newcastle chambrent Zouma avec des chats gonflables

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La semaine dernière, Kurt Zouma s'est mis dans de sales draps après la diffusion d'une vidéo où on le voit maltraiter son chat. Titulaire ce samedi lors du match nul concédé par West Ham face à Newcastle (1-1), à l'occasion de la 26e journée de Premier League, le défenseur central français a subit les foudres des supporters des Hammers.

En effet, le public du London Stadium l'a sifflé et hué sur chacune de ses touches de balle. Les supporters des Magpies ont également chahuté l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, en brandissant des chats gonflables dans les tribunes.

Newcastle fans mock Kurt Zouma with inflatable cats in away end against West Hamhttps://t.co/cKKr5Te483 pic.twitter.com/HqSL3SxvVt