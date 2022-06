ASSE, équipe de France : un international français marqué à vie par Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le propre de certains footballeurs. Ne jamais oublier les moments forts, ceux du début, lorsque vous n'étais pas encore au sommet, à savoir en équipe de France et au Bayern Munich. C'est le cas de Benjamin Pavard, ancien du LOSC qui, pour le site Eurosport, est revenu sur un déplacement marquant de sa longue carrière.

Pas son tout premier match, mais sa première enceinte chargée d'émotions. Extrait : "Un déplacement à Saint-Etienne, c'est quelque chose… Je jouais arrière gauche. Toute la semaine, j'avais bossé mon mauvais pied contre un mur à Luchin même si je préfère faire des extérieurs (rires). Saint-Etienne, ses fans, j'ai toujours voulu jouer là-bas avec Lille. Je me souviens de l'ambiance de dingue, du stade plein. Bon, on avait perdu mais j'étais dans l'équipe type de la semaine. Un super souvenir, je vivais mon rêve de L1. Là, je me dis, je ne suis plus le petit enfant. Je me devais de prouver que cette atmosphère me transcendait et ne me faisait pas peur."

