ASSE - Troyes : Dall’Oglio dévoile son plan pour relancer la Formule 1 verte !

L’ASSE s’enfonce mais Olivier Dall’Oglio ne se laisse pas aller pour autant. Au cœur d’une semaine marquée par le travail et la vidéo, le coach des Verts a expliqué les ressorts sur lesquels il avait joué pour casser la sinistrose de son équipe à Geoffroy-Guichard avant le match contre Troyes.

« On a échangé avec les joueurs, et, eux, se sont réunis pour bosser entre eux. On est aussi allés s’entraîner à Geoffroy-Guichard. L’objectif c’était d’y être en dehors du contexte d’un match pour prendre des repères. Parfois, on a l’impression que le terrain est plus grand qu’ailleurs. Il faut prendre des repères », a expliqué un Dall’Oglio désireux de montrer à ses joueurs « ce qu’ils leur manquent ».

« C’est comme en Formule 1 »

« C’est cette compréhension, cette communication que je veux aller chercher. C’est comme en Formule 1, ce sont les petits réglages qui font toutes les différences. Ce qui est sûr, c’est que ces erreurs doivent disparaître pour ne plus couper nos actions offensives (…) Je parle beaucoup de communication, de lien sur le terrain. Je ne parle pas d’extrasportif. C’est sur le terrain qu’on doit renforcer des liens. Tout le monde n’est pas dans le même tempo et ça fait un moment qu’on le dit. Il faut passer ce cap, aller le chercher. Ensuite, ça ira beaucoup mieux ».

