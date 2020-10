ASSE : Et les grands perdants de la défaite contre Nice sont...

Jean-Philippe Krasso a vécu sa première titularisation sous le maillot vert en Ligue 1 contre Nice. Et à n'en pas douter, l'attaquant de 23 ans, arrivé en provenance d'Épinal (N2), avait certainement imaginé un autre scénario. Aligné aux côtés de Romain Hamouma sur le front de l'attaque, Krasso a été sevré de ballons. Dans une première période dominée par les Niçois, l'avant-centre ivoirien n'a pas su peser sur la rencontre et exprimer son potentiel, mis en avant par Claude Puel lors de son arrivée à l'ASSE. Forcé de décrocher pour toucher le ballon, la première recrue estivale des Verts n'a pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent. Il a été remplacé à la mi-temps par Denis Bouanga. Ce qui n'est pas forcément de bon augure pour la suite. Jusqu'ici, Krasso avait eu droit à 9 minutes de jeu contre Lorient (2-0) et 30 minutes contre Rennes (0-3). Il était resté à quatre reprises sur le banc. Le tout alors qu'il avait inscrit trois buts lors de ses trois premières rencontres avec l'ASSE, en amical, contre les amateurs de Rumilly (4-1), Nice (4-1) et Charleroi (4-0).

Premières titularisations vite écourtées pour Krasso et Sow

Saïdou Sow a lui aussi connu un match très difficile. Pour sa première titularisation en professionnel, le défenseur central de 18 ans a d'abord concédé un corner évitable, qui a entraîné l'ouverture du score de Lees-Melou (8e). Mais l'international guinéen a surtout été coupable d'une incroyable erreur de communication avec Jessy Moulin, qui a offert sur un plateau le but du break à Amine Gouiri (30e). Sorti à la mi-temps, remplacé par Miguel Trauco, le Guinéen, dont Puel avait salué l'entrée en jeu à Lens (0-2), risque fort de regagner le banc avec la présence de Panagiotis Retsos, Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak à son poste. Voire même de retourner faire ses gammes en réserve.

Youssouf et Monnet-Paquet, des retours au jeu très laborieux

Zaydou Youssouf et Kévin Monnet-Paquet reviennent tous les deux de longues blessures. Et leur manque de rythme s'est une nouvelle fois fait ressentir contre Nice. L'ancien bordelais a semblé être à la peine physiquement. Sur le premier but niçois, il a lâché son marquage sur Lees-Melou. Plus tard, une passe mal appuyée en direction d'Alpha Sissoko, en début de seconde période, aurait pu être dangereuse. Indiscutablement, le milieu est à la peine depuis son retour de blessure. C'est également le cas de Monnet-Paquet. Depuis le début de la saison, le n°22 avait disputé moins de 40 minutes de jeu. Pour sa première titularisation en L1 depuis un an et demi, aligné dans un premier temps dans un rôle de piston gauche, puis au poste d'ailier droit, l'ancien Lorientais a eu du mal à faire des différences. En manque de rythme, il a tout de même fait preuve de combativité, comme à son habitude. Mais de là à le revoir dans le onze de départ lors des prochaines journées...