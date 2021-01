ASSE : et revoilà Wesley Fofana !

Wesley Fofana n’en finit plus de marquer les esprits en Angleterre. Après des débuts tonitruants sous le maillot de Leicester, l’ancien défenseur central de l’ASSE avait connu une petite baisse de régime mais a remis le turbo en ce début d’année 2020.

Dans l’axe, le défenseur de 20 ans a une nouvelle fois brillé avec les Foxes, vainqueur dimanche à Newcastle (2-1), muselant Callum Wilson (28 ans) et se permettant même d'être dangereux en phase offensive sur corner (tête de peu à côté à la 45e+3).

Cerise sur le gâteau : l’une des interceptions de Fofana a abouti au premier but des Foxes, signé James Maddison (55e), ce qui a valu à l'ancien Stéphanois d'avoir été crédité de la note de 8/10 par le Leicester Mercury ! Cette prestation très solide lui permet aussi de figurer dans l’équipe des Français du week-end imaginée par le quotidien L’Équipe.

Highlight - Wesley Fofana vs Newcastle United

Another great performance from him pic.twitter.com/NNAOG8cC8K