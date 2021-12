ASSE : Etienne Green dévoile ses modèles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, Etienne Green, qui est titulaire dans les buts de l’AS Saint-Etienne depuis avril dernier, a dévoilé le nom de ses modèles.

"J’ai toujours été fan de Sainté et j’avais un poster taille réelle de Jérémie Janot dans ma chambre. Ensuite, j’ai pris Stéphane Ruffier comme exemple. J’aime beaucoup aussi Manuel Neuer", a révélé le gardien des Verts, qui se remet actuellement d’une entorse du ligament latéral interne du coude gauche et d’une fracture non-déplacée de l’apophyse coronoïde.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DU RENFORT, ET VITE ! 👊💪

L'ASSE doit conclure au plus vite les pistes les plus intéressantes comme Ferhat, Mateta, Mangala ou encore Sako !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/27tBCdhFFq