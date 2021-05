ASSE : Etienne Green explose tous les compteurs

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Titulaire dans les buts de l'AS Saint-Etienne lors des 8 derniers matchs de la saison, Etienne Green vit un véritable conte de fées. Prolongé jusqu'en juin 2024 par ses dirigeants et convoqué par Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoirs, qui débute le 31 mai, le gardien stéphanois gravit les échelons à vitesse grand V et devient même la tête de gondole des Verts.

Et pour cause, lors de la vente aux enchères des maillots des joueurs stéphanois de la rencontre entre l'ASSE et Dijon (0-1), c'est le maillot d'Etienne Green qui a été vendu le plus cher (900 euros), devançant celui d'Adil Aouchiche (750 euros) et Lucas Gourna-Douath (625 euros). À l'initiative du club, cette vente est au profit de l'association ASSE-Musée des Verts.