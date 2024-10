ASSE EXCLU BUT! Eric Simon ("Looking for Sainté") : "Kilmer Sports doit trouver la bonne alchimie"

BUT! : Eric, que vous inspire le début de saison de l'ASSE ?

Eric SIMON : On a eu très peur avec la défaite à Nice. 8-0, c'est rare. On a eu l'impression de toucher le fond, surtout qu'il y avait déjà eu un 4-0 à Brest. On se demandait si on n'allait pas au devant d'une saison catastrophique, un peu comme Angers il y a deux ans. Heureusement derrière on a ramené un point de Nantes et on a battu Auxerre, avec la manière en plus. C'est quand même rassurant. On est sorti de la zone rouge. C'est bien pour la confiance mais cela demandera confirmation contre Lens et à Angers, un adversaire direct.

Vous serez au match face au SCO ?

Oui. C'est à côté de chez moi. J'y suis allé l'an dernier et on avait sorti un gros match en gagnant 3-0, avec un doublé de Cardona.

Irvin Cardona justement. Qu'avez-vous pensé du fait qu'il ne revienne pas cet été ?

Honnêtement, je n'ai pas compris. Il fallait le faire revenir, ça semblait évident. Il a mis 10 buts, il a été décisif dans la remontée en L1, il était bien installé. On avait tapé dans le mille avec lui, comme avec Larsonneur un an plus tôt. C'est bien dommage de ne pas l'avoir fait revenir.

"On a vu dès le premier Mercato que les nouveaux propriétaires avaient des moyens. Ils ont injecté 22-23 M€, ce n'est pas rien"

Les débuts de Kilmer Sports vous inquiètent ?

Non, je n'irais pas jusque-là. Il faut que Kilmer se fasse au club, à son environnement. Je pense qu'on est sur une année de transition, avec un coach et des dirigeants qui ont été maintenus en place mais qui n'entreront pas forcément dans les plans à moyen-long termes. Il faut que Kilmer trouve la bonne alchimie et pour ça, il faut du temps. On a vu dès le premier Mercato que les nouveaux propriétaires avaient des moyens. Ils ont injecté 22-23 M€, ce n'est pas rien. Ils sont tournés vers l'international, avec à priori une vision à longs termes. Certaines recrues comme Davitashvili ou Ben Old ont déjà montré de belles choses, on verra s'ils vont se développer, si d'autres jeunes vont se révéler. Après, l'ossature actuelle ne me semble pas assez solide, on manque de cadres, mais je pense que Kilmer fera le nécessaire pour améliorer ce qui doit l'être dès cet hiver.

Plutôt confiant, donc ?

J'ai envie de l'être oui, et de faire confiance à Ivan Gazidis, surtout qu'il semble avoir fait du bon boulot à Arsenal et à Milan. En fait j'ai envie ni de m'enflammer ni d'être trop pessimiste.

Appréciez-vous le travail d'Olivier Dall'Oglio ?

Bien sûr. On était en milieu de tableau quand il est arrivé il y a un an, il ne faut pas l'oublier ! Là il compose avec l'effectif qu'il a. Après Nice, il a bien réagi, notamment en installant Nadé à la place d'Abdelhamid. On sait bien que ce ne sera pas une saison tranquille. On va jouer le maintien. Mais je me dis qu'on peut s'appuyer sur Larsonneur, sur Nadé ou encore sur un gars comme Sissoko qui reste sur de bons matches. On peut trouver une stabilité entre des joueurs qui ont l'expérience du club et des jeunes qui vont exploser. C'est en tout cas ce que j'espère !

NDLR : Supporter des Verts depuis sa plus tendre enfance, Eric Simon est l'auteur de l'ouvrage "Looking for Sainté", paru en mars dernier aux Editions des Joyeux Pendus.