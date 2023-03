ASSE - EXCLU BUT! Julien Béal (Socios Verts) : « On avance ! »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But ! : Julien, comment se porte le projet Socios ?

Julien BEAL : On avance ! Il y a un gros travail de fond. Ce gros travail, c'est du boulot invisible mais indispensable, comme le juridique. On se doit d'être prêt le jour J, donc on travaille énormément ce sujet avec des personnes ayant l'expérience des SCIC. Le juridique c'est aussi notre crédibilité auprès des entreprises, des collectivités locales, mais aussi des supporters. Dire que l'on est conseillé par des avocats, des conseillers en SCIC, c'est important.

Combien de personnes ont rejoint le projet à ce jour ?

On augmente, nous sommes pour le moment à 2600 contributeurs. Mais on doit être beaucoup plus. Si on prend l'exemple des KALON, les Socios des l'EA Guingamp, ils sont 15 000... donc dans un club comme l'AS Saint-Etienne on se doit d'être beaucoup plus nombreux.

Cela passe peut-être par plus de communication...

Tout à fait. C'est pour cela que l'on fait des opérations tractage avant les matchs à Geoffroy-Guichard, pour parler de notre projet, pour convaincre les amoureux des Verts de nous rejoindre. On discute avec eux, c'est toujours bien d'être dans ce dialogue.

Plusieurs anciens joueurs vous ont rejoints mais aussi des politiques. D'autres « recrues » pourraient-elles être annoncées prochainement ?

Oui. Nous avons déjà une bonne équipe d'anciens joueurs de l'ASSE, avec notamment John Sivebaek qui a intégré les Socios il y a quelques semaines, un joueur que j'adorais et un super mec. Depuis quelques jours, un nouveau joueur emblématique de l'époque Galtier a lui aussi rejoint notre projet, c'est Moustapha Bayal Sall. On est vraiment très heureux de le compter dans nos rangs, et je suis sûr que d'autres joueurs feront la démarche de nous rejoindre prochainement. Quant au développement du réseau politique, il est obligatoire, surtout les collectivités locales. Depuis quelques mois la commune de Roche la Molière a rejoint Socios Verts après un vote en conseil municipal. Et depuis la semaine dernière Régis Juanico, ancien député de la Loire, a officialisé son soutien. Ce soutien est vraiment important compte tenu de son expertise sur le statut SCIC : il a été membre de la commission Hamon qui a ouvert ce statut pour le monde du sport. Ensemble nous allons discuter avec l'ensemble des maires de St Etienne-Métropole pour montrer que ce projet est une chance incroyable pour notre territoire.

« Plus il y aura de promesses de contribution plus on pourra convaincre les entreprises, l'ASSE et le futur repreneur que le peuple vert peut être un élément indispensable pour notre club »

Vos rapports avec la direction actuelle ont-ils évolué ?

Non, c'est dommage mais c'est comme ça. Il n'y a aucune animosité avec les salariés du club. Le service communication nous a donné son accord pour filmer l'intérieur du stade pour notre clip Socios Verts, qui est en ligne sur la chaîne Youtube Socios Verts, c'est une preuve que l'on n'est contre personne. Notre seul objectif et notre colonne vertébrale c'est le club. Si un jour la direction du club nous appelle, on ira discuter. Mais il y a une chose de sûre, c'est que l'on ne prendra aucune décision importante sans demander l'avis aux personnes qui ont fait une promesse de contribution.

Pouvez-vous rappeler l'importance de ces promesses de contribution ?

Pour nous aider, plus il y aura des personnes et entreprises qui feront une promesse de contribution plus on pourra convaincre les entreprises, l'ASSE et le futur repreneur que le peuple vert peut être un élément indispensable pour notre club. Faire une promesse de contribution, sur notre site internet (www.sociosverts.fr) c'est rejoindre la dynamique. Pour le moment, il n'y a pas d'argent à donner, il y a juste quelques informations (nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et la somme que la personne ou l'entreprise souhaitent investir dans la future SCIC Socios Verts), en quelques secondes c'est fait... mais c'est vraiment important ! On entend beaucoup que les gens nous soutiennent, mais il faut concrétiser et pour concrétiser il faut faire une promesse de contribution. Nous envoyons une newsletter toutes les deux semaines aux contributeurs pour les informer de notre actualité, leur donner rendez-vous pour un événement. Nous envoyons aussi très souvent des questionnaires pour diriger notre projet et comme je l'ai dit juste avant, aucune décision importante ne sera prise sans l'avis des contributeurs. On ne changera pas cet état d'esprit collaboratif.

Avez-vous rencontré certains anciens candidats au rachat de l'ASSE ? Quels ont été leurs retours ?

Oui, on en a rencontré, je ne peux pas dire lesquels... mais ils nous ont tous donné leur accord de principe. C'est une preuve supplémentaire que notre projet est viable et que l'on va se battre pour y arriver... On ne lâchera pas ce projet !

Quel regard portez-vous sur la saison des Verts ?

C'est mieux ! L'année 2022 a été un cauchemar, mais là on a l'impression qu'il y a une équipe en place. Il faut vite atteindre les 42 points pour assurer le maintien et espérer vivre une meilleure saison l'année prochaine.

Et sur la vente du club ?

On entend beaucoup de choses, mais je pense que la situation sportive du club est compliquée pour la vente du club. Avec un peu de stabilité sportive, des dossiers devraient voir le jour et Socios Verts sera là le jour J. Après, cela dépend aussi du peuple vert. S'il se mobilise, avec les promesses de contribution, nous aurons encore plus d'arguments pour convaincre.