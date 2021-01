ASSE – Exclu BUT! : l'OM, Neymar, Messi, Nordin... Mahdi Camara est passé à confesse

But ! : Madhi, qelle équipe supportiez-vous quand vous étiez petit ?

Mahdi CAMARA : Je suis de Martigues alors forcément, là-bas, c'était l'OM. Mais j'aimais bien Martigues aussi.

Vous aviez des idoles ?

Non, personne en particulier. A part mon père. Mais plus jeune je jouais devant et l'attaquant que j'aimais bien c'était Mario Balotelli, à son époque de Manchester City et de l'Inter Milan.

Et aujourd'hui, avez-vous des modèles ?

J'aime bien regarder les top joueurs à mon poste, pour m'inspirer de ce qu'ils font. J'aime beaucoup Ngolo Kanté et Wijnaldum, de Liverpool.

Qui est le meilleur joueur contre qui vous avez joué ?

Neymar. Balle au pied, c'est le plus fort. Il est impressionnant. Mbappé aussi par sa vitesse, mais Neymar, techniquement, c'est vraiment très très fort.

Le meilleur joueur au monde ?

Actuellement, pour moi, c'est Lionel Messi.

Et le meilleur joueur de tous les temps ?

Pelé en 1, Messi en 2.

Le meilleur souvenir de votre carrière jusqu'ici ?

La ½ finale de Coupe de France contre Rennes. J'ai adoré l'ambiance, la communion avec le public après la qualification, la façon dont les supporters nous ont poussés pendant le match. C'était une super soirée.

Et le pire souvenir ?

Toutes les défaites. Elles font toutes mal. S'il fallait en sortir une ou deux, je dirais celles contre le PSG. Mais à chaque fois, on a joué à 10 !

Le coach qui a le plus compté pour vous jusqu'ici ?

Julien Sablé. Je l'ai eu en U19, en réserve et maintenant en équipe première. Il m'a beaucoup aidé et il continue de le faire.

Votre championnat européen préféré ?

La Premier League.

Le club que vous supporterez en Ligue des champions ?

Manchester City. J'ai toujours bien aimé ce club. J'aime bien Liverpool aussi.

Votre club amateur préféré ?

Le Stade Lavallois. Je garde un très bon souvenir de mes six mois à Laval il y a deux ans. Mon prêt m'avait fait progresser. C'est un bon club, familial. Je suis son parcours. Il est en National.

Votre meilleur pote à l'ASSE ?

Je m'entends bien avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec Loïs Diony, on passait pas mal de temps ensemble. On a vite sympathisé. Je suis proche de Jessy Moulin aussi. Il aide beaucoup les jeunes. Et Arnaud Nordin, on est arrivés ensemble. On a traversé toutes les catégories. De notre génération, il n'y a plus que nous deux. On en parle des fois.

Le plus gros chambreur du vestiaire à l'ASSE ?

Il y en a beaucoup mais je vais dire Wahbi Khazri.

Le joueur le plus fort que vous avez côtoyé au centre de formation ?

Ronaël Pierre-Gabriel.On parle encore de temps en temps. On a gardé le contact. Il avait des qualités physiques exceptionnelles.

Le joueur qui n'a pas fait carrière alors qu'il était très fort au centre ?

Il y en a plusieurs. Celui que je trouvais super fort, c'est Cacharel Kashale. Il n'a pas percé mais il avait pourtant de grosses qualités. Il avait arrêté le foot pendant un an mais il a repris dans un petit club amateur, du côté de Poitiers.