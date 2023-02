ASSE – EXCLU Moustapha Bayal avait prévenu Romeyer, il souhaite le meilleur à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

But! : Moustapha, quel regard portez-vous sur la situation de l'ASSE ?

Moustapha BAYAL : Ça me fait mal. Très mal. J'avais prévenu Roland. Je lui avait dit qu'il prenait un mauvais chemin et que s'il continuait, le club allait descendre en L2. Je ne m'étais pas trompé, malheureusement. Que tu vendes tes meilleurs joueurs, c'est normal, même si je trouve que c'était décevant de vendre si jeunes des garçons comme Saliba ou Fofana. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas les remplacer par de bons joueurs alors qu'en plus tu as récupéré beaucoup d'argent. On n'a pas arrêté d'affaiblir l'équipe. On a recruté pour recruté. On a mis de côté la qualité. On s'est retrouvé avec 40 ou 50 joueurs sous contrat et on a dû payer pour que certains partent. Dans quel autre club tu vois ça ? Quel autre club met à l'écart des joueurs qu'il vient juste d'acheter ? C'est n'importe quoi. Et ça, on le paye. Mais là, jouer le maintien en L2, ce n'est pas possible. Ça fait trop mal. Le club n'est pas du tout à sa place.

Vous comprenez la colère des supporters ?

Evidemment. Ils n'étaient pas contents quand on perdait le derby ou un autre match important, mais là, c'est bien pire... Ce club ne mérite pas ça. Les supporters ne méritent pas ça. Ils ne sont pas contents. C'est normal. C'est leur club. Ils ne s'en foutent pas ! Pourtant, ils sont toujours là. Chaque match ils sont là, on les entend, ils poussent. J'espère vraiment que l'ASSE va s'en sortir, qu'elle ne descendra pas en National et qu'elle pourra remonter en L1 l'année prochaine.

Vous avez joué avec Laurent Batlles. Quelle image gardez-vous de lui ?

Une bonne image. C'était un joueur de caractère. Même à l'entraînement, les petits matches, il n'aimait pas perdre. Il pouvait même péter un plomb ! C'est un bon mec, une bonne personne, avec un grand cœur. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. En plus c'est un bon coach, il l'a montré à Troyes en étant champion. Je lui souhaite de réussir à Saint-Etienne.

Vous aviez un vrai rôle de grand-frère à l'ASSE, auprès des jeunes africains...

J'aimais bien m'occuper d'eux, et pas que des Africains. Mais c'est normal. Kurt Zouma, Faouzi Ghoulam, Allan Saint-Maximin, Ismaël Diomandé, Josuha Guilavogui, je les ai tous pris sous mon aile. Quand il y avait un souci, il arrivait que Galtier vienne me voir pour essayer de le résoudre. Moi, si je peux aider... Je retrouve un peu ce côté là avec mon académie. C'est quelque chose qui me plait.

Le modèle, c'est Génération Foot ?

C'est un modèle dans le sens où beaucoup de joueurs professionnels sont issus de Génération Foot. Mais c'est une structure qui travaille avec le FC Metz. Nous, c'est différent. On est au service de tous les clubs, en fonction de leurs besoins.