ASSE – Exclu But ! : plusieurs Anciens Verts vont rejoindre le projet Socios

But ! : Thierry, pouvez-vous rappeler la genèse des Socios Verts ?

Thierry SIMMONET : Le projet est parti de moi, avec trois-quatre autres amoureux des Verts. On a lancé l'idée, on a créé les statuts à la Préfecture et depuis l'automne dernier, pas de mal de monde est venu nous rejoindre. On a notamment des personnes compétentes sur la partie juridique, la communication. Et depuis peu, plusieurs anciens joueurs nous ont rejoints. D'autres s'apprêtent à le faire.

Pouvez-vous donner leurs noms ?

Pour l'instant, je peux citer ceux qui ont officialisé leur arrivée sur notre chaîne Youtube et via nos réseaux sociaux, à savoir Marc Zanotti et Patrick Revelles. Mais vous aurez bientôt quelques belles surprises, vous verrez !

Ces anciens Verts ont donc souscrit leur carte ?

Ils ont fait leur promesse de don, oui. Et ils vont apporter leur image, leur soutien pour que le mouvement se fasse connaître, pour lui donner plus de crédit.

L'objectif, c'est d'intégrer l'ASSE ?

Tout à fait. C'est d'intégrer le club en étant minoritaires. D'entrer dans le capital en apportant entre 2 et 4 M€, voire plus, si c'est possible.

Pour l'instant, combien d'adhérents avez-vous réunis ?

On vient de passer la barre des 1 700. On va atteindre celle des 200 000 €. En quatre mois et demi, c'est plutôt pas mal, surtout que le contexte n'est pas évident avec toutes les incertitudes par rapport à la vente, au maintien.

Avez-vous rencontré les dirigeants ?

Nous avons rencontré Jean-François Soucasse et Samuel Rusten mi-février, pendant une heure. Ils nous ont dit qu'ils feraient passer le dossier aux propriétaires. Après, on a conscience que le timing n'est peut-être pas le bon. On verra si une ouverture du capital est possible, et quand, puisqu'on ne sait pas si le club va être vendu ou non.

Quel est votre regard par rapport à cette vente ?

On n'a pas à prendre parti. On n'est pas décideurs. On est dans la logique de rentrer au capital quel que soit le propriétaire. Après, on imagine que ce pourrait être plus facile en cas de rachat par des investisseurs qui connaissent les Socios, comme les Espagnols ou les Allemands, contrairement aux Saoudiens par exemple.

« Nous avons rencontré Olivier Markarian, pendant deux heures. Il a développé ses idées. Dans son projet, il pense aux Socios. Il nous a fait comprendre qu'on l'intéressait. C'est sans doute le projet le plus avancé. »

Le modèle, c'est Barcelone ?

Plutôt le Bayern et les clubs allemands. Barcelone, les Socios décident du président, ils ont ce pouvoir. On en est loin ! Dans les clubs allemands, les Socios ont environ 50% des parts, ce qui est énorme. On n'en est pas là non plus, en France.

Dans quels clubs les Socios sont-ils déjà implantés en France ?

Ils ont racheté le club à Bastia, dans l'urgence, et ils ont aidé le Sporting à retrouver des fonds, à faire en sorte qu'il subsiste. A Guingamp, c'est plus dans la partie caritative. Et à Nantes, il y a le Collectif Nantais qui pousse fort pour racheter le club avec Mickaël Landreau, mais le président Kita ferme la porte.

Parmi les candidats au rachat de l'ASSE, Serge Bueno avait dit qu'il souhaitait réunir les forces vives et notamment les Socios. L'avez-vous rencontré ?

Nous avons eu une conversation avec lui mais ce n'est pas allé plus loin. En revanche nous avons rencontré Olivier Markarian, pendant deux heures. Il a développé ses idées. Dans son projet, il pense aux Socios. Il nous a fait comprendre qu'on l'intéressait. C'est sans doute le projet le plus avancé. On verra ce qu'il va se passer mais en tout cas ça y est, on se connait.

La prochaine étape pour les Socios Verts, c'est quoi ?

C'est celle dont nous parlons : se développer avec l'arrivée d'anciens Verts. On en a contacté une vingtaine et il y a pas mal de retours positifs. On devrait être en mesure de faire quelques annonces prochainement. C'est un volet important.

😁On voulait attendre lundi...mais on a pas résisté.😉(du coup on compte sur vous pour ne pas trop en parler)#asse #StEtienne #sociosverts pic.twitter.com/vZeTgHUGLZ — Socios Verts (@Socio_Verts) March 20, 2022

Laurent HESS

Rédacteur