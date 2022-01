ASSE – Exclu But ! : rachat des Verts, il n'y aura pas de fusion entre les projets Markarian et Bueno

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Depuis que Serge Bueno, patron de Smart Good Things, était sorti du bois en faisant part de sa volonté de racheter l'ASSE et de rassembler les forces vives autour de son projet, il y a un mois, une offre commune avec Olivier Markarian était envisagée. L'idée a fait son chemin et les deux entrepreneurs se sont rapprochés. Des discussions avaient été entamées. Mais il n'y aura finalement pas de fusion entre leurs deux projets.

Il s'est en effet avéré que ceux-ci n'étaient pas convergents, avec d'un côté un projet à l'orientation club, celui de Markarian, et de l'autre un projet plus vaste, celui de Bueno et de Smart Good Things, qui verrait davantage l'ASSE comme un vecteur au sein d'une stratégie de développement. Sur le modèle Red Bull, Smart Good Things envisagerait l'acquisition de l'ASSE mais aussi d'autres clubs, dans des disciplines sportives autres que le foot. Si Markarian a déjà formulé une offre au début de l'hiver, Bueno pourrait déposer la sienne sous peu.