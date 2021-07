ASSE – Exclu But ! : un premier tournant dans la vente du club, un candidat à la trappe ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Par le biais d'un communiqué, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient officialisé le 14 avril dernier leur volonté de trouver un repreneur « afin d’assurer la continuité et le développement » de l'ASSE. C'est le cabinet anglo-néerlandais KPMG qui a été mandaté « afin de sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité ». Trois mois plus tard, l'affaire suit son cours. Plusieurs projets ont filtré dont celui d'Olivier Markarian, sponsor du club via sa société, Markal, et celui porté par Mathieu Bodmer.

Le projet Markarian mort-né ?

Si certaines sources annonçaient récemment que les discussions étaient bien avancées avec Bodmer et ses associés, il n'en serait rien. Pour l'heure, aucun projet ne tiendrait la corde. Celui de Bodmer comporterait encore beaucoup de zones d'ombre et celui de Markarian aurait peu avancé. Il pourrait même ne pas survivre à la deadline fixée par KPMG, ce lundi. C'est en effet aujourd'hui, 19 juillet, que les différents candidats doivent faire passer les documents attestant leur solidité financière. Le processus de vente entrera ensuite dans une nouvelle phase : celle de l'analyse des dossiers.