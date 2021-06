ASSE - Exclu But ! : vente du club, Puel, Hamouma... un journaliste proche des Verts en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

But !: Les Verts ont terminé à la 11e place au classement. Quel bilan tirez-vous sur cette saison ?

Laurent Canonico : En mars, j'aurais signé immédiatement pour une onzième place. Parce que l'on était plus proche de la relégation, en tout cas de la lutte pour le maintien, que de la première moitié de tableau. En revanche, si on considère les derniers matches, on peut avoir des regrets. Puel avait revu sa copie, en se disant qu'avec uniquement une politique de jeunes, ça ne suffisait pas. Il y a eu bien sûr la réintégration de Khazri, un Hamouma plutôt bon, et Debuchy qui a fait le job. Et on était dans une bonne dynamique. On aurait dû terminer à la 10ème place, et ne pas perdre contre Dijon (ndlr : 0-1). Mais au regard de la saison, on s'en tire pas si mal !

Croyez-vous toujours au projet mis en place par Claude Puel ?

Oui, j'avais beaucoup d'espoir à son arrivée. Sa politique de jeunes, je la trouve crédible. J'ai encore envie d'y croire. J'aime bien le fait qu'il donne la chance aux jeunes, dont ceux du centre de formation. Après, la saison a montré que la jeunesse peut avoir du bon quand c'est dans la bonne spirale, et qu'il y a de la réussite. Mais il suffit qu'il y ait un petit grain de sable, et que la défaite arrive, pour s'apercevoir que c'est plus compliqué. Et c'est là que les cadres font du bien. On l'a vu justement quand il y avait le retour de Khazri sur le terrain, avec Hamouma et Debuchy titulaires, on arrivait à gagner. On a vu que l'expérience, dans un groupe de jeunes, faisait du bien. Avoir un joueur qui a de la bouteille par ligne, ça me paraît important.

Pensez-vous qu'il soit possible de bâtir un projet sur du long terme avec de jeunes joueurs ?

C'est compliqué. Il suffit de prendre l'exemple de Fofana. Le club a dû concilier entre l'équilibre financier et la performance sportive. Ça c'est regrettable. Idem pour Saliba quelques mois auparavant. Je pense qu'avec Fofana cette saison, même s'il est jeune, ça n'aurait pas été la même saison. Surtout quand on voit la saison qu'il a réalisée avec Leicester.

Qu'avez-vous pensé de la saison de Jessy Moulin ?

Sa saison a été moyenne. Il a fait le job, mais sans plus. Malheureusement, il n'a pas su profiter du départ de Ruffier pour réellement s'imposer. Sur le plan humain, il est génial, c'est une crème, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, je trouve qu'il est passé à côté de plusieurs matches. Maintenant, force est de constater que la relève est là, avec Étienne Green. C'est la révélation, la belle histoire de cette fin de saison.

Justement, le voyez-vous en tant que numéro un la saison prochaine ?

Oui, je pense que ce sera lui. Il s'est tout de suite révélé, il a fait des matches exemplaires. Certes, il a eu pas mal de réussite en étant souvent sauvé par ses montants, mais il en faut. Les grands joueurs ont besoin de réussite. L'histoire est tellement belle. Je le trouve humble, mature et performant. Ça ne me choquerais pas de le voir numéro un la saison prochaine. Et je vois aussi Jessy en numéro deux. Avec son expérience, il pourrait être le joueur parfait, lui aussi enfant du club, pour faire progresser Green.

« Je me dis que le duo Romeyer-Caïazzo a peut-être fait son temps. On ne peut pas soupçonner Roland Romeyer de ne pas être un amoureux de la maison verte. Sauf qu'il est désormais un peu usé, et il faudrait vraiment passer la main »

Quel a été le meilleur joueur de la saison ?

Je vais dire Mahdi Camara. Parmi tous les jeunes joueurs, c'est celui qui a été le plus régulier. Il a été très bon au milieu de terrain.

À seulement 18 ans, Adil Aouchiche était la recrue phare du dernier Mercato estival, qu'avez-vous pensé de sa saison ?

En fait, si on considère qu'il n'a que 18 ans, qu'il a inscrit 2 buts pour 5 passes décisives, on peut dire que sa saison n'est pas mauvaise. En revanche, par rapport aux attentes que l'on pouvait avoir, sa saison est moyenne. Mais c'est ridicule de mettre autant de pression sur ce gamin parce qu'il arrive du PSG. C'est un jeune prometteur, qui fait une première saison de jeune joueur, dans une équipe de jeunes... Il faut lui laisser le temps.

Voyez-vous d'un bon œil la mise en vente du club, et pensez-vous qu'elle interviendra cet été ?

Ça fait quand même un petit moment que la vente est à l'ordre du jour. Avec plus ou moins d'infos et d'intox, des choses qui sont sur le point de se faire, qui au final ne se font pas. Je considèrerais que le club est bel et bien vendu lorsqu'un repreneur crédible se sera positionné, aura fait une véritable offre et que les dirigeants actuels l'auront acceptée. Pour l'instant, ce ne sont que de la spéculation, et des effets d'annonce. Maintenant, je me dis que le duo Romeyer-Caïazzo a peut-être fait son temps. On ne peut pas soupçonner Roland Romeyer de ne pas être un amoureux de la maison verte. Sauf qu'il est désormais un peu usé, et il faudrait vraiment passer la main.

À quel poste l'ASSE doit-elle le plus se renforcer cet été ?

Je pense qu'il faut surtout recruter en défense et en attaque, dont un avant-centre. Au milieu, ce ne serait pas très utile car même si on n'a pas de cadres, il y a de très bons jeunes avec Camara, Neyou, Gourna et Youssouf.

Mathieu Debuchy n'a pas été prolongé. La prolongation de Romain Hamouma traîne toujours. Est-ce un joueur que l'ASSE doit conserver ?

Oui, pour moi il faut le garder. Hamouma, c'est un joueur qui est peut-être irrégulier, souvent blessé, mais techniquement, c'est un régal. C'est un joueur qui bonifie ses partenaires. C'est agréable de voir un si beau technicien porter le maillot vert.