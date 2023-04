ASSE - Exclu BUT! : les actionnaires, son plus fort souvenir et son possible retour, Paganelli en toute sincérité

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Vous qui avez connu l'ASSE si haute, vous qui couvrez les plus grands matches européens et français, ça vous inspire quoi de voir les Verts en seconde division ?

L.P. De la tristesse, évidemment. Ce club n'a rien à faire en Ligue 2, je dis bien rien. Imaginez, même les Lyonnais regrettent qu'on ne soit pas en Ligue 1 pour les derbys (rires). Après, je pense aussi que ce passage à l'étage inférieur est une bonne chose car il fallait faire table rase du récent passé. Il fallait que ça bouge.



Certes, mais les deux actionnaires sont toujours là et il est très compliqué de remonter en Ligue 1...



L.P. Je ne vais pas dire du mal de la direction, ce n'est pas mon rôle. Mais à un certain moment, il faut comprendre que le football évolue, qu'il faut avancer et changer les manières de faire. Il faut savoir se retirer et laisser la place....

Peut-être, mais une fois encore, les deux actionnaires, au contraire de ce qu'ils ont affirmé, n'ont pas vendu leurs parts et restent bien à la tête de l'ASSE

L.P. Je suis convaincu que ça va finir par bouger. Impossible, quand on connaît Sainté et le poids du football dans cette ville, que des repreneurs n'arrivent pas dans les prochains mois. Je ne peux pas y croire ! Après, pourquoi Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne vendent pas, je ne le sais pas. Ils doivent avoir leurs raisons. En tout cas, et quoi qu'il advienne, ce club ne disparaîtra jamais.

Avez-vous eu la possibilité de revenir au club au cours de ces dernières années ?

L.P. Directement, on ne m'a jamais fait de proposition. Mais je sais qu'il y a eu des discussions à mon sujet à l'intérieur du club.

Quand ?

L.P. Avant et après le long passage de Dominique Rocheteau. Après, je sais que j'ai une image qui n'est pas toujours associable à certaines fonctions. Et puis il faut être en accord avec les gens en place, ne pas déranger, être voulu sincèrement. Moi, la seule chose qui ne change pas, c'est que j'aime profondément ce club.



Trouvez-vous que le club a changé ces dernières années ?

L.P. Pas trop. Mais ce qui m'a gêné, en revanche, c'est de constater que tout le monde ne tirait pas dans le même sens il y a quelques mois. Je suis convaincu que si à l'intérieur du club, on ne s'était pas tiré dans les pattes entre certains, on aurait évité la descente en Ligue 2. Il fallait décréter l'union sacrée, tirer dans le même sens, se battre pour éviter une telle déception. Voilà pourquoi je trouve que faire table rase n'était pas une si mauvaise chose. Ca bosse de nouveau pas mal aujourd'hui, après un départ qui allait forcément être compliqué.

Et si demain, l'ASSE vous téléphone pour occuper un poste ?

L.P. Si les gens actuels, et je ne parle que du sportif, me le demandent, je dis oui. J'aime beaucoup la philosophie de Laurent (Batlles), je suis heureux de ses résultats actuels, quant à Loïc (Perrin), je l'aime beaucoup. Moi, je ne veux pas emmerder, mais que ce soit clair : Sainté sera toujours dans mon coeur et je serai Vert à vie.

Batlles-Paganelli, ça aurait du sens, footballistiquement parlant...

L.P. Oui, c'est exact.

Si vous deviez garder un seul souvenir de vos Vertes années ?

L.P. (Sans hésitation). La première au Parc des Princes. Ca reste plus important que tout car c'était tellement particulier. Après, il ya le titre de champion en troisième division avec les potes de l'époque. Tout ça reste dans un coin de ma tête et, croyez-moi, c'est toujours aussi plaisant d'y repenser.