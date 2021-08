ASSE - FC Lorient : Fabien Lemoine met en garde les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Fabien Lemoine prévient l’ASSE. Le FC Lorient qui a terminé en trombe le dernier championnat de Ligue 1 pour se maintenir (trois victoires, un nul, une défaite sur les cinq derniers matchs) compte bien commencer la saison comme il l’a terminé.

« C’est un gros plus de ne pas changer une grande partie de l’équipe. On connait le coach (Christophe Pellisier), on sait ce qu’il souhaite. Ça va nous faire gagner du temps. On va essayer de repartir sur les mêmes bases, mais c’est fragile. On n’a aucune marge. On repart de zéro. Il faudra avoir cette mentalité de ne rien lâcher. Et de l’humilité car si on fait chacun 10% de moins, on passera à la trappe. » a confié l’ancien milieu de terrain de l’ASSE à L’Equipe.

Avec une préparation timide des stéphanois, nul doute que le match des Verts face à un FC Lorient revanchard de leur défaite 2-0 l’année dernière à Geoffroy Guichard s’annonce comme compliqué. Réponse ce dimanche à 15h pour la première journée de Ligue 1, ASSE-FCL.

𝐉-𝟔 avant le lancement de cette saison de @Ligue1UberEats ! 🔥



🎟 La billetterie pour #ASSEFCL est 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞 ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 2, 2021