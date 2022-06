ASSE : faut-il redonner sa chance à Charles Abi ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

OUI.

Même s'il a échoué lors de son prêt à Guingamp (21 apparitions, 3 buts), je n'enterre pas le natif de Clermont-Ferrand et encore moins pour la Ligue 2 où je considère qu'il a le potentiel physique pour peser. Un peu à la manière d'un Enzo Crivelli que les Verts auront quoi qu'il arrive du mal à conserver. Charles Abi n'a que 22 ans, encore deux années de contrat (2024) et n'est pas « transférable » à un bon prix en l'état. Autant le garder et essayer de le relancer en attaquant de complément dans un championnat plus rugueux et moins technique.

Oui, la Ligue 2 il connait et contrairement à Jean-Philippe Krasso, ce n'a pas été une franche réussite. Mais je n'oublie pas que ses débuts ont été bons (buteur sur son premier match face au Paris FC) et que sa mise au banc tient autant en un manque de confiance qu'en un choix de son entraîneur Stéphane Dumont. Ce n'est pas parce qu'on échoue dans un contexte précis qu'on ne peut pas réussir dans un autre. Il n'y a que trop d'exemple dans l'histoire du football pour ne pas se formaliser là-dessus.

Contrairement à beaucoup, je ne suis pas amnésique. Je n'oublie pas que Charles Abi a été le moteur et le fer de lance de la génération Gambardella victorieuse en 2019. Je n'oublie pas non plus le passé international (26 capes dans les équipes de France U16 à U19) d'un joueur passé professionnel très tôt chez les Verts car courtisé par de gros clubs britanniques (Manchester United notamment!). Oui, certains ne franchissent jamais le cap mais il est à mon sens trop tôt pour condamner Abi. Peut-être qu'il ne sera jamais un grand buteur comme dans les catégories de jeunes mais je pense qu'il peut être un point d'appui intéressant permettant à d'autres profils de briller autour de lui. J'ai encore envie d'y croire.

Alexandre CORBOZ

CE NE SERA PAS UTILE.

C’est compliqué d’être sévère avec Charles Abi car il sort du centre de formation et est encore jeune. Malheureusement je pense qu’il n’a pas sa place dans une équipe de l’ambition de l’ASSE. Charles Abi était un joueur ultra-dominant en jeunes. La coupe Gambardella remportée par la génération dorée de 2019 (Saliba, Fofana, Rocha, Benkhedim…) était en grande partie dûe aux exploits du numéro 9. Le problème, c’est que ces capacités athlétiques qui le rendaient unique en U19, se sont avérées banales une fois passée la frontière du monde professionnel. Pire encore on s’est rendu compte qu’elles cachaient un large déficit de technique et de placement.

Abi n’a pas vraiment mieux réussi en Ligue 2 que dans l’élite. C’est pour cela que je pense que le problème ne vient pas de l’adaptation à une équipe mais tout simplement du niveau intrinsèque du joueur. L’En Avant Guinguamp avait demandé à rapatrier Abi à Saint-Étienne tant il n’était pas parvenu à s’imposer, même en Ligue 2.

Statistiquement, Charles Abi dans le monde professionnel, c’est 4 buts en 60 matches de championnat. Avec Claude Puel, Abi a eu sa chance parce qu’il n’avait plus personne devant lui (Hamouma blessé, Khazri mis au placard, énigme Ramirez). Sa seule concurrence était Jean-Philippe Krasso Il n’a pas su s’imposer pour autant. Aujourd’hui l’ASSE dispose de peu d’options en attaque, et pour moi, le buteur formé au club n’en est pas une. Laisser sa chance à Krasso après son joli passage à Ajaccio, pourquoi pas. Recruter, c’est indispensable. Repartir avec Abi, non merci.

Yann NOAILLES

