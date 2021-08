ASSE – FC Lorient (1-1) : Aouchiche et Abi toujours aussi décevants, Khazri en sauveur... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

GREEN (5)

Encore une fois, il a été sauvé par ses montants, sur un tir d'Abergel (6e). Mais la frappe de Le Goff, elle, est bien rentrée. Une bonne sortie devant Grbic (83e).

MACON (5)

De l'envie, quelques bons centres. Mais il a eu du mal à se mettre dedans et à finir. Logique, puisqu'il n'avait plus joué en match officiel depuis dix mois.





MOUKOUDI (5,5)

Son coup de tête aurait pu tromper Nardi (79e). Vigilant, il a fait bonne garde, malgré une relance hasardeuse, plein axe (40e).



NADE (6), puis SOW

La grosse satisfaction de la soirée, c'est lui. Pour sa première titularisation à Geoffroy-Guichard, Nadé a répondu présent. Il a bien contenu Moffi et a failli marquer, sur sa tête renvoyée par la barre de Nardi (75e). Remplacé sur la fin par SOW.



KOLO (5)

Le but lorientais est venu de son côté. Mais il a fait son match. Avec une bonne agressivité.

CAMARA (4)

Une perte de balle d'entrée qui a failli profiter à Abergel (6e). Il a donné l'impression de ne pas être dans son assiette, de chercher le bon tempo tout au long de la rencontre. Son plus mauvais match depuis longtemps.



YOUSSOUF (5), puis DIOUSSE

Neyou suspendu, Youssouf a alterné le bon et le moins bon. L'ancien bordelais a fait parler sa puissance mais il a eu beaucoup de déchet dans ses transmissions, parfois dans des zones dangereuses. Remplacé par DIOUSSE.

AOUCHICHE (2), puis NORDIN

Milieu droit, Aouchiche a raté une grosse occasion d'entrée, du gauche (2e). Ce qui a donné le ton de son match... S'il est intéressant techniquement, l'ancien parisien a encore manqué de consistance, de vitesse d'exécution, de précision. Et au final, une fois de plus, il n'a rien fait de bon. Remplacé par NORDIN, qui a apporté (un peu) plus de vitesse au jeu de l'équipe, sans convaincre lui non plus.

KHAZRI (6), puis BOUDEBOUZ

Khazri s'est beaucoup balladé entre les lignes, quitte à redescendre très bas pour remonter le ballon. Après avoir placé une tête au dessus (16e), il a provoqué et transformé le penalty de l'égalisation. Il a apporté son allant, même si on l'a senti en dedans. Remplacé par BOUDEBOUZ.

BOUANGA (5)

Sur son aile gauche, Bouanga a été le joueur offensif stéphanois le plus entreprenant en première mi-temps, avec Khazri. Un très bon centre pour Aouchiche (3e), un sauvetage (4e). Mais il a baissé le pied au fil des minutes.

ABI (2), puis HAMOUMA (5)

En pointe, Abi a été transparent. Peu d'appels, aucune occasion... Remplacé par HAMOUMA, qui a apporté une touche technique bienvenue et créé des brèches, même s'il est apparu encore juste physiquement.