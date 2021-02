ASSE – FC Metz (1-0) : Anthony Modeste a fini au bout du rouleau pour sa première titularisation

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est au cœur d'une belle série qu'Anthony Modeste a débarqué à l'ASSE. L'attaquant prêté par Cologne voit les Verts enchaîner deux victoires et un nul. Des points précieux dans la course au maintien avec notamment ce succès du jour contre Metz. « C'est une victoire aujourd'hui importante. Trois matchs, sept points. C'est important de gagner les matchs à domicile, c'est ce qu'on a fait. »

Titulaire pour la première fois à la pointe de l'attaque stéphanoise, Modeste a néanmoins été confronté à ses limites physiques. Au point de finir sur les rotules. « Dans l'ensemble assez bien. Après je ne pouvais pas jouer tout le match, je ne me sentais pas bien. Ca faisait longtemps que je n'avais pas joué presque 90 minutes. C'est normal que je baisse un petit peu de pied. Petit à petit ça va aller mieux », assure néanmoins l'attaquant des Verts sur les médias du club.

Une intégration positive dans le groupe

Ce d'autant plus que l'intégration au sein du groupe stéphanois semble assez simple, de son propre aveu. « Je prends mes marques, tout ne va pas arriver tout de suite. Mais je me sens bien avec mes coéquipiers. Petit à petit ça va le faire et c'est encourageant aujourd'hui », conclut Modeste.