ASSE – FC Metz (1-0) : le roc Pape Cissé savoure la fin de la malédiction à Geoffroy-Guichard

En attendant de voir si Anthony Modeste empile les buts, l'ASSE peut au moins savourer le joli coup qui semble réalisé avec le recrutement de Pape Cissé. Le défenseur central a sorti un match plein face au FC Metz, neutralisant les attaquants messins avec beaucoup de sérénité.

Une solidité que le défenseur a apprécié au sortir de la rencontre au micro de la Chaîne Telefoot. « On avait besoin de cette victoire aujourd'hui. On affrontait une équipe qui demande de la profondeur. C'était normal qu'on reste solides derrière », a confié Pape Cissé.

Première victoire à domicile depuis septembre !

Et alors que les Verts l'ont emporté à domicile pour la première fois depuis le 12 septembre dernier face au RC Strasbourg, Pape Cissé était forcément ravi d'avoir brisé cette malédiction. « C'était très important de gagner à domicile, on est sur une bonne série. On est content de cette victoire, c'était très important pour la suite ».