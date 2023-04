ASSE - FC Metz : Batlles a reçu 3 nouvelles inquiétantes pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le choc de cette 32e journée de Ligue 2 aura lieu dans deux heures, à Geoffroy-Guichard, entre l’ASSE et le FC Metz (15h). Pour faire perdurer la série stéphanoise de 10 matches sans défaite (7 victoires, 3 nuls), Laurent Batlles devrait titulariser Jimmy Giraudon pour remplacer Dennis Appiah, touché aux adducteurs à Grenoble lundi soir (2-0). Ce choix-là s’annonce risqué. Avec le numéro 5 des Verts alignée d’entrée, l’ASSE a concédé deux fois plus de défaites (6) que de victoires (3). Les hommes de Batlles n’ont pris qu'un point par match et ont encaissé 1,92 buts par match.

Le FC Metz carbure à l’extérieur

Poteaux Carrés rappelle que lorsque ce même Giraudon n’était pas dans l’équipe de de départ, les Verts ont décroché deux fois plus de succès (9) que de défaites (4), ont pris 1,61 point et encaissé 1,11 but par match. Autre nouvelle préoccupante, qui vient de l’adversaire cette fois-ci : le FC Metz (25 poins, 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites) est deuxième au classement des équipes les plus performantes à l'extérieur derrière le HAC (31). Comme le souligne Opta, les Grenats ont par ailleurs inscrits 11 buts depuis l'extérieur de la surface en L2 cette saison, soit au moins 3 de plus que tout autre équipe du championnat.

