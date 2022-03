ASSE, FC Nantes : Caïazzo est plus en danger que Kita avec les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce samedi, L'Equipe fête un curieux anniversaire : celui de l'absence depuis deux ans à Saint-Etienne de … son co-président actionnaire Bernard Caïazzo. En effet, le patron du Conseil de Surveillance des Verts, 44% des parts du club, vit désormais à Dubaï et n'est plus venu dans le Forez depuis 2019.

D'après le quotidien sportif, Bernard Caïazzo (68 ans) estime qu'il lui reste « peut-être dix bonnes années à vivre » et veut s'éviter « tout facteur de stress ». Cantonné à son pré carré de gestion des instances, Caïazzo ne s'entend plus du tout avec Roland Romeyer depuis la nomination en 2019 de Claude Puel.

La Préfecture augmente la sécurité à chaque rumeur de sa présence

Présidant les conseils de Surveillance par vidéo conférence et gardant la main sur le dossier de vente du club, il redouterait notamment la confrontation directe avec … les Ultras. En juin dernier, les supporters lui avaient réservé un comité d'accueil à l'Etrat à cause d'une fausse information leur laissant entendre qu'il était à Saint-Etienne.

L'Equipe en dit plus sur cette haine impressionnante : « S'il s'en défnd, il aimerait revenir dans son club. Après tout, c'est chez lui, et malgré la défiance des ultras, Waldemar Kita n'est pas (encore) parti de Nantes. Son envie cause d'ailleurs bien des soucis à la préfecture de la Loire. A la moindre annonce (discrète) de son retour, elle met aussitôt un dispositif de sécurité en place. Pour rien. A chaque fois, Caïazzo fait volte face. Ce qui agace la Catherine Séguin, la préfète ».