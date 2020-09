ASSE, FC Nantes, Girondins : un énorme bug a mis Pierre Ménès sens dessus dessous

Les années se suivent et se ressemblent pour les nouveaux diffuseurs du football en France. En 2019, on se rappelle que RMC Sport avait connu quelques couacs pour son lancement en Ligue des champions. Cette fois-ci, c’est la chaîne Téléfoot qui a expérimenté des ratés pour la retransmission des matches du dimanche après-midi.

Dès le coup d’envoi du match entre le Stade de Reims et le LOSC (0-1), les problèmes ont commencé avec plusieurs messages d’excuses du diffuseur. La donne a été la même pour les rencontres de 15h, avec notamment ASSE-FC Lorient (2-0), SCO Angers-Girondins de Bordeaux (0-2) ou encore FC Nantes-Nîmes Olympique (2-1). Pierre Ménès préparait tranquillement son écran quand il s’est rendu compte qu’il pourrait ne rien voir et donc si peu analyser en vue de son blog.

Ménès victime du syndrome Téléfoot

« Je vais attaquer ce premier post Ligue 1 de la saison avec des excuses : celles de ne pas pouvoir parler de cinq des six matchs qui ont eu lieu dimanche, a-t-il soufflé. Eh oui mais, pour parler des matchs, le mieux c’est quand même de les voir. Or, j’ai fait partie des nombreuses victimes du problème informatique de Téléfoot. Et je ne m’en réjouis pas car ça m’empêche de faire mon travail correctement. Je ne ferai pas plus de commentaire à ce sujet, j’espère juste qu’une solution va vite être trouvée pour que le championnat de France ait la visibilité qu’il mérite, ce qui n’est absolument pas le cas en ce moment. » Tout cela est bien dommage : Ménès aurait pu dire du bien de l’ASSE, du FC Nantes et des Girondins, avec qui il n’a pas toujours été tendre la saison dernière en terme de jeu.