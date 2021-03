ASSE, FC Nantes, Girondins : une grosse inquiétude guette en vue du barrage en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis la saison 2016-2017, un barrage entre le 18e de Ligue 1 et le vainqueur des playoffs de Ligue 2 se joue en match aller-retour pour décrocher son accession au sein de l'élite. Cette saison, la place de barragiste pourrait être occupée par l'AS Saint-Etienne, le FC Nantes ou encore les Girondins de Bordeaux, qui ne sont pas au mieux au classement.

Courbis se méfie des équipes de Ligue 2

Rolland Courbis Credit Photo - Icon Sport

Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a tenu à rappeler que ces clubs-là pourraient avoir un gros calibre comme adversaire lors du barrage. "J’espère que dans chaque club on en a conscience parce qu’il y a parfois des trucs bizarres, que ce soit des séries, des trucs qu’on remarque à savoir qu’ils ne perdent pas contre untel ou untel. Là, j’ai l’impression, et on verra à la fin de notre championnat, que trois grands clubs puisque pour moi Bordeaux et Saint-Étienne sont des grands clubs avec un passé, et des clubs qui ont été, pas au même moment, à la tête de notre football français, et je rajoute Nantes. Je ne sais pas si dans notre championnat les trois traditionnels favoris pour descendre ne vont pas être accompagnés par un de ces trois clubs-là. Maintenant, c’est plus difficile de descendre car il y a le barrage. Mais quand je vois jouer notre deuxième division française avec Toulouse, Clermont, je souhaite au club français de Ligue 1 barragiste de ne pas rencontrer ces équipes-là."