ASSE, FC Nantes : les Canaris ont mis Lorient sur une bonne piste contre les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Peu de supporters se rappelleront du match nul entre le FC Nantes et l’OM samedi à la Beaujoire (1-1). Certains l’ont même qualifié de purge, tant la rencontre donnait l'impression d'être bloquée malgré les deux buts inscrits.

Du côté du FC Lorient, on a été attentif à cette opposition. Avant de recevoir l’ASSE dimanche au Moustoir (15h), Julien Laporte compte même se servir de l’état d’esprit affiché par les Canaris contre un plus gros qu’eux pour faire chuter les Verts.

Face à l'OM, le FC Nantes a mis le FC Lorient sur orbite

« Lille a mis fin à notre belle série d'invincibilité mais c'est la meilleure équipe du championnat. Il faut vite basculer sur les deux matches qui arrivent, a-t-il déclaré dans Ouest France avant d’affronter Nîmes (19h) et donc l’ASSE dimanche. On sait que le vrai championnat est là : les confrontations directes face aux équipes du bas de tableau. C’est ce qui fera la différence vu que c’est serré et que des équipes censées être plus faibles ont pris des points contre les plus gros, à l’image de Nantes contre Marseille. Il est clair que cette semaine est super importante pour nous dans la course au maintien. On a l’opportunité de faire un trou, voire de raccrocher à Saint-Étienne si on prend des points. On est conscient de l’attente qu’il y a autour de cette semaine. »