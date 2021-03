ASSE, FC Nantes - Mercato : un ex des deux clubs s'inquiète pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Passé par l'AS Saint-Etienne en 2015-2016 puis par le FC Nantes en 2019, le milieu de terrain français, Valentin Eysseric, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec la Fiorentina, craint de pas retrouver un club cet été.

"Je suis au chômage dans trois mois"

Valentin Eysseric Credit Photo - Icon Sport

"Je n’existais plus, j’avais disparu des radars. J’ai pensé à l’après-football, me suis demandé ce que je pouvais faire plus tard. En ce moment, je rejoue, mais il y a trois mois, je ne faisais pas le fier. J’étais inquiet quand je pensais à la fin de mon contrat. Ça me fait peur de me dire que je suis en fin de contrat, etc. En fait, j’ai peur de ne plus jouer au football. Dans mon esprit, je suis au chômage dans trois mois", a confié le joueur de 29 ans dans un entretien accordé à Nice-Matin. Titulaire samedi dernier lors de la victoire de la Fiorentina face à Benevento (4-1), Eysseric a inscrit le quatrième but de la Viola.