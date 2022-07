ASSE, FC Nantes, OM : Blitzer prêt à racheter un autre club français que les Verts?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ASSE ne sera pas rachetée par David Blitzer. Il y a déjà un peu plus d’une semaine, un proche des actionnaires du club forézien a déclaré que les négociations avec le milliardaire américain avaient pris fin. Au grand dam des supporters des Verts, la vente de leur club est donc une nouvelle fois repoussée.

Les fans stéphanois pourraient l’avoir encore plus mauvaise ces prochains mois. Alors que leur équipe de cœur se battra toute la saison prochaine en Ligue 2, Romain Molina fait savoir que ce même groupe Blitzer pourrait être intéressé par un autre club français que l’ASSE !

« Ils (les actionnaires) sont persuadés de remonter immédiatement, et que leur club vaut plein d'argent (pour eux) », a ainsi glissé le journaliste d’investigation dont les propos sont relayés par l’excellent compte Sainté Inside. Pour rappel, l'OM et le FC Nantes sont les clubs français les plus cités pour un passage de témoin éventuel.