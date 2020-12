ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, RC Lens : Médiapro règle une partie de son ardoise, Canal+ va faire une offre

C'est une très bonne nouvelle que L'Equipe annonce ce soir : Médiapro aurait versé 64 millions hors taxes (76,8 millions d'euros TTC), première tranche de l'indemnité fixée dans l'accord passé avec la LFP sous l'égide du tribunal de commerce de Nanterre. Une étape préliminaire mais importante qui va permettre à la Ligue d'entamer de nouvelles négociations pour la diffusion de ses championnats.

Le quotidien sportif annonce d'ailleurs que Canal+, qui se tient dans l'ombre, va dégainer une première offre, vraisemblablement vendredi. Elle serait "autour de 590 millions d'euros par an, plus environ 100 millions de bonus liés à une hausse éventuelle du nombre de ses abonnements. Et la possibilité de faire un geste pour la saison en cours (la plus compliquée, financièrement, pour les clubs), sous forme d'avance". Un montant évidemment moindre que celui qu'avait promis de verser Médiapro mais ni les clubs de L1 ni la LFP ne peuvent faire la fine bouche…