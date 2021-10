ASSE, FC Nantes : Puel et Ranieri dans un Top 10 européen très prestigieux

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Ça paraît difficile à croire aujourd'hui que son ASSE galère dans les profondeurs du classement mais il fut un temps où Claude Puel était un entraîneur à succès. De ses débuts sur le banc à Monaco en 1999, ponctués du premier (et dernier) titre de sa carrière de coach, en passant par le LOSC et l'OL, le Castrais a connu des premières années pleines de succès. Qui explique qu'aujourd'hui, il fasse partie des techniciens ayant engrangé le plus de points au XXIe siècle. En 705 matches, il en a pris 1008, ce qui lui permet de se positionner à la 8e place.

Le classement est dominé par Carlo Ancelotti (1434 points en 706 matches), Arsène Wenger (1381/702) et José Mourinho (1194/561). Dans le Top 10, on trouve une autre connaissance du football français, Claudio Ranieri (9e, 998/593), passé par l'AS Monaco entre 2012 et 2014 puis le FC Nantes en 2017/18. Les regards statistiques noteront qu'à la moyenne de points par match, Claude Puel est bon dernier du Top 10 puisqu'elle dépasse à peine les 1,4 quand un Pep Guardiola dépasse les 2,4 !

