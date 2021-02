ASSE – FC Nantes : Puel fixe le cap et envoie un message aux Canaris

But ! : Claude, cette victoire fait énormément de bien à l'ASSE après le derby. Quelle analyse faîtes-vous ?

Claude PUEL : C'était un match important après le derby. Il fallait revenir à des bases. On l’a fait avec de la qualité de jeu, une bonne récupération collective, tout ce qu’on avait pu voir avant le derby. Et cette fois ça tourne dans le bon sens. On est enfin récompensés.

L’équipe a encore péché dans la finition…

On a été tendus en début de match. Mais le but est venu sur la fin, c’est bien. Les joueurs se sont donné les moyens d’aller chercher ce match. Ils ont été compacts, présents. Quand on domine comme ça il faut savoir concrétiser. C’est bien de l’avoir fait. On peut être fiers du match que l’on a fait.

Surtout que l’ambiance était tendue après le derby…

C’est important de gagner. On est heureux pour nos supporters avec qui on a pu discuter ceds derniers jours.



Ces discussions ont permis de crever l’abcès ?

Je ne vais pas commenter ce qui s'est passé, ce que l’on a pu se dire. Ils ont manifesté leur déception et dans la situation c’est légitime. Mais il faut remettre les choses en perspective : les deux derniers matchs on les a joués avec une équipe décimée. A Strasbourg on avait montré du caractère mais on n’avait pas su le faire contre Lyon. Cette défaite a fait mal à tout le monde... Cette victoire à Nice est pour eux. Ils été constructifs avec nous, c'était un échange très intéressant. C’est une récompense pour nous aussi.

Au-delà du résultat, il y a aussi eu la manière…

C’est vrai qu’il y a beaucoup de satisfactions. Un garçon comme Saidou Sow a fait un très bon match. Il progresse énormément. Mais il faut rester concentrer pour le prochain match. C’est le mot d’ordre. Il faut être en capacité d’enchainer. A nous de rester dans cette dynamique avec ce caractère, cette mentalité.

« C'était important de reprendre le fil, de regarder devant, de sortir la tête de l'eau. Et il est important d'enchaîner maintenant »

Charles Abi a été décisif...

Charles passe des paliers à son rythme. On se posait la question pour un prêt cet hiver, il nous a donné la réponse sur ce match. Il faut être patient avec lui comme avec tous les jeunes. Ils ont besoin de temps de jeu pour s'élever. Hélas, à cause de la pandémie, on ne peut pas les développer comme on le souhaiterait.

Le match contre Nantes mercredi s’annonce capital…

C’est un match très important. On a des matchs déterminants à venir. Il ne faut pas se relâcher pour pouvoir se sortir de là. On n'oublie pas qu'on joue le maintien.

Certains médias ont évoqué une désunion du groupe...

Non. Mon groupe est uni même si certains essaient de voir des conflits de générations là où il n'y en a pas. Ils cherchent la petite bête mais il n'y a pas de clans.

Avez-vous compris la colère des supporters ?

Oui. Ils n'ont pas apprécié le derby. On a été passifs sur coups de pied arrêtés, ça a donné l'impression qu'on ne se bat pas mais ce n'est pas le cas. On ne le fait pas exprès. C'est beaucoup de frustrations. C'était important de reprendre le fil, de regarder devant, de sortir la tête de l'eau. Et il est important d'enchaîner maintenant.