ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : le Président Macron met un coup de pression à Canal+ et beIN

Une nouvelle étape vient d'être franchie ce mercredi dans la crise des droits TV en France. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a en effet publiquement tancé beIN et Canal+, la première pour ne pas avoir honoré la première échéance (de 7,5 M€) pour les deux affiches de L2 qu'il doit diffuser lors des trois prochaines années, la seconde pour s'être retiré des droits de la L1 et avoir porté l'affaire plusieurs fois en justice.

« Canal+ et beIN ont pris des engagements contractuels qui n'ont pas vocation à être revus, indique-t-on dans l'entourage du président Emmanuel Macron. Nous sommes assez surpris de cette attitude. On ne révise pas le prix des contrats en fonction des contextes quand aucune clause ne le prévoit. Ils ont engagé des actions judiciaires contre la Ligue (devant le tribunal de commerce de Paris et l'Autorité de la concurrence). Elles se sont toutes soldées par des échecs. Je ne vois pas très bien dans quel chemin ils vont. On va demander des explications car ils n'ont pas eu la délicatesse de nous en donner pour l'instant. »

« Il n'y aura aucune mansuétude de notre part à l'égard de ces acteurs s'ils ne respectent pas leur contrat. Cela a des effets sur les clubs. On ne peut pas laisser cette situation perdurer avec, tous les six mois, des gens qui se croient autorisés à ne pas appliquer les contrats qui les lient à la Ligue (de football professionnel). On est dans un état de droit. Je ne crois pas que ces deux sociétés soient dans des procédures de sauvegarde comme l'était Mediapro. Le cadre n'est pas du tout le même. Ils ne se mettent pas dans une bonne situation à notre égard. Notre position va être extrêmement ferme. »

