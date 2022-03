ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : un coup de massue à la Mediapro redouté ce jeudi !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que les clubs professionnels français commencent à sortir la tête de l'eau au niveau économique avec le retour du public dans les stades et l'accord CVC-LFP, une terrible nouvelle pourrait noircir leur horizon ce jeudi. En effet, c'est aujourd'hui que la cour d'appel de Versailles va trancher le litige opposant Canal+ à beIN Sports concernant le fameux lot 3 des droits TV de la L1.

Si la chaîne cryptée obtient gain de cause, elle ne sera plus obligée de diffuser deux matches de chaque journée et plus obligée de payer 332 M€ annuels. Selon L'Equipe, il faudra alors que la Ligue négocie un nouvel accord avec beIN, qui s'est placé sous la protection du tribunal administratif de Nanterre. Exactement ce qu'avait fait Mediapro quand il avait renoncé à payer le montant initialement négocié pour les droits TV. Et même si la LFP s'en sort aujourd'hui, elle doit encore surmonter d'autres recours de la part des deux chaînes. En bref, le football français est très loin d'être sorti d'affaire !

La une du journal L'Équipe du jeudi 31 mars 2022

Le journal : https://t.co/0Sg70hvunK pic.twitter.com/tO3OMJswMw — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 31, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur