ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : demain, la L1 saura si elle sombre dans le chaos

Vous pensiez que la défection de Mediapro était le pire qui pourrait arriver à la Ligue 1 ? Attendez de voir demain ! C'est en effet ce vendredi que le tribunal de commerce de Nanterre décidera si Canal+ peut se défaire de son contrat de sous-licence signé avec beIN Sports jusqu'en 2024 pour la diffusion de deux matches de chaque journée de Ligue 1.

Si la chaîne cryptée obtient gain de cause, elle qui veut "se retirer de la L1", comme l'a expliqué son patron, Maxime Saada, alors ce sont 332 M€ qui passeront sous le nez des clubs professionnels. En effet, beIN, qui avait remporté ce lot ô combien stratégique puisqu'il offre les deux meilleures affiches de chaque journée (le samedi à 21h et le dimanche à 17h), n'aurait aucunement l'intention de payer à la place de C+, surtout qu'une première échéance de 56 M€ est attendue le 5 août. Dans ce cas, ce serait au tour de la LFP de traîner la chaîne qatarie devant les tribunaux pour obtenir son dû. Oui, le pire est peut-être à venir !

