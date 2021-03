ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : les grandes dates de la saison de L1 2021/22 sont connues

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

On a du mal à se projeter aussi loin, mais il se pourrait que la prochaine saison footballistique soit celle du retour à la normale. Après un exercice 2019/20 arrêté à la mi-mars à cause de la première de Covid-19 ; après une saison 2020/21 lancée tardivement et jouée à huis clos, la prochaine devrait voir le retour du public dans les stades ainsi que des dates plus communes. La FFF et la LFP ont planché sur le sujet ce mercredi et annoncé les grandes dates de 2021/22.

Le Trophée des champions ouvrira la saison

Premier signe d'un retour à la normale, le Trophée des champions ouvrira la saison. Il sera disputé le dimanche 1er août. Une semaine plus tard, ce sera au tour de la Ligue 1 de s'élancer (vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août). Les 7e, 16e et 19e journées seront disputées en semaine, cette dernière le mercredi 22 décembre. La 20e se tiendra les 7, 8 et 9 janvier 2022. Enfin, la 38e et dernière se jouera le samedi 21 mai.

La Ligue 2, elle, débutera le 24 juillet 2021 et s’étendra jusqu’au samedi 14 mai 2022. Les deux matchs de play-offs auront lieu les mardi 17 et vendredi 20 mai 2022. Les barrages L1-L2 seront joués les jeudi 26 et dimanche 29 mai 2022. Enfin, la finale de la Coupe de France le dimanche 8 mai 2022.