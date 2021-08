ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL, LOSC : la justice ordonne à Canal+ de diffuser la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

La justice a donné raison à BeIN Sports. Selon les informations d’Eurosport, alors que Canal + avait fait part de son souhait de se retirer de la diffusion de la Ligue 1, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à la chaine cryptée la diffusion de deux matches de Ligue 1 par journée en vertu de son contrat de sous licence avec beIN Sports.

Ce sera donc bien Canal + qui devra assurer la diffusion de Troyes - PSG ce samedi et de Metz - Lille ce dimanche sous peine de devoir régler 1 million d’euros par jour de retard de non-diffusion. Hier, c’était BeIN Sports qui avait été soumis d’assurer cette diffusion mais la chaine qatarie s’est retournée contre Canal +.

Canal + va faire appel de la décision

Alors que Canal + juge anormal de devoir payer plus cher pour diffuser moins qu’Amazon, la chaine cryptée vient de publier un communiqué annonçant qu’elle « a pris connaissance de la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre (…) et fera donc appel de la décision rendue ce jour dans les plus brefs délais. »