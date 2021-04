ASSE, FC Nantes, RC Strasbourg : un syndrome inquiétant frappe les 3 clubs en vue du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE, le FC Nantes et le RC Strasbourg sont tous engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 cette saison. Et ces trois clubs ont un syndrome commun dans cette mission périlleuse : le fait de ne pas savoir vraiment concrétiser leurs occasions.

Cet élément peut être facilement mis en exergue en se penchant sur les « expected goals », soit les buts qu'une équipe aurait dû marquer au regard de ses occasions. L’Équipe, qui s’est récemment intéressé à ce domaine pendant la trêve, révèle ainsi des résultats accablants pour l’ASSE, le FC Nantes et donc le RC Strasbourg.

Plus lucide, l'ASSE serait classée 8e au lieu de 16e en L1 !

Si ces trois clubs étaient plus réalistes, ils ne seraient pas aussi en danger au classement. Les Verts ne devraient pas pointer à la 16e mais bien à la 8e place avec 40 points au lieu de 33 à l’heure actuelle ! Les hommes de Claude Puel auraient ainsi dû marquer au moins 3 buts de plus et en encaisser 8 de moins que leur total à l’instant T.

Les Canaris, 19es de L1, seraient de leurs côtés 11es avec plus de lucidité devant le but adverse. Le RC Strasbourg, lui, devrait même avoir intégré le Top 10 avec un 7e rang plus proche des places européennes. Dans l'autre sens, l'OL serait en tête, quand le MHSC (de 8e à 15e) et le Stade de Reims semblent surperformer.