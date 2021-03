ASSE, FC Nantes : un obstacle encombrant débarque pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE a l’intention de confirmer sa victoire de samedi à Angers (1-0). Grâce à un sauveur nommé Wahbi Khazri, les hommes de Claude Puel se sont rassurés dans la course au maintien et devront capitaliser vendredi à domicile contre l’AS Monaco en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 (21h).

Bien que peu à l’aise cette saison à Geoffroy-Guichard, où ils sont moins efficaces qu’à l’extérieur, les Verts ont tout intérêt à s’imposer car le FC Nantes pourrait grappiller une partie de son retard dimanche à la Beaujoire face au FC Lorient (15h). Peu avant le coup d'envi de ce match de la peur, un autre candidat déclaré au maintien reçoit le RC Lens à la Meinau (13h) : le RC Strasbourg.

« Le maintien n’est pas encore assuré »

Après une bonne période, le club alsacien est retombé dans ses travers face au Stade Rennais (0-1). Conscient de ne pas se tromper d'objectif, Thierry Laurey le martèle : « Le maintien n’est pas encore assuré. » Et pour cause : le RCSA compte le même nombre de points que l’ASSE (33) et six de plus que le FC Nantes (27) quand Nîmes plafonne pour l'instant à 26 unités. Les Crocos se déplaceront à Lille dimanche (17h05).