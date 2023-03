ASSE : Feindouno prêt à renforcer le staff de Batlles !

Formé aux Girondins de Bordeaux, où il a joué en professionnels de 1998 à 2004 avant de passer quatre saisons à Saint-Etienne, Pascal Feindouno est bien placé pour évoquer le choc de la journée en L2 entre ses deux anciens clubs. C'est ce qu'il a fait pour Poteaux Carrés, dans une longue interview très intéressante au détour de laquelle il a proposé ses services pour être entraîneur spécifique des attaquants de l'ASSE !

"Bien sûr que ça m’intéresserait de faire comme en sélection du Mali et d'être entraîneur spécifique ! Par contre, je n’ai pas mes diplômes. Il faut que je travaille avec quelqu’un qui a des diplômes. C’est ce que j’ai fait en Guinée avec Kaba, il a ses diplômes et j’étais à côté de lui. Il faut être prêt à passer des diplômes. Je ne sais pas si je suis prêt. Une fois que tu rentres dedans, ben t’es dedans ! C’est l’école après ! (rires) Les invitations, les trucs comme ça, tu dois tout laisser. Passer des diplômes, c’est pas l’histoire d’une ou deux semaines. C’est long !"

🏆 Le #11TypeFans des légendes de l’#ASSE et de Bordeaux a été élu par les supporters !



On retrouve 6 anciens joueurs stéphanois : Ruffier ; Perrin ; Blanc ; Sagnol ; Matuidi et Aubameyang.



Qu’en pensez-vous ? 🤨 pic.twitter.com/2s6czZ9sjn