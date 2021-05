ASSE : Ferhaoui sait pourquoi Puel n'a pas encore été viré

Avant le match Montpellier-Saint-Etienne de demain à la Mosson, le site Poteaux Carrés a interviewé l'ancien milieu de terrain Kader Ferhaoui. L'Algérien a été formé au MHSC, y a joué à deux reprises chez les professionnels, la dernière juste avant son expérience de deux saisons à l'ASSE (1998-2000. Très critique envers les deux présidents du club, Ferhaoui épargne en revanche Claude Puel…

"Il fait avec les moyens du bord"

"Comme le club n’a pas de bons résultats, les supporters s’interrogent sur Claude Puel. Je pense qu’on lui a donné un travail. Il essaye de faire le mieux possible avec les moyens qu’on lui donne et qui n’ont pas l’air énormes. Il fait avec les moyens du bord. On lui a dit : « Maintenant tu as ça, tu te débrouilles avec ! » C’est pour ça qu’on ne l’a pas licencié alors que dans beaucoup d’autres clubs vu les résultats il aurait déjà sauté. On le laisse travailler. Puel essaye de faire le maximum avec les jeunes qu’il a."

Concernant la vente de l'ASSE, Ferhaoui se montre plutôt optimiste : "J’ai vu que le club est à vendre, je pense qu’il va attirer des investisseurs malgré tout ce qui se passe actuellement. Sainté, ça reste un grand nom, une image, un public. Saint-Etienne, c’est la passion, l’engouement. J’ai vécu ça de l’intérieur à une époque où le club était dans une dynamique plus positive. Sainté ça reste un grand club populaire. Que le club aille bien ou pas, il fait toujours parler. Sainté, ça intéresse et ça fait toujours vendre."