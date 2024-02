ASSE : fin de saison pour un Vert ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Depuis son opération du ménisque en mars dernier, le gardien de l'AS Saint-Étienne, Boubacar Fall, qui n'a pas joué avec l'équipe première des Verts depuis le début de la saison, peine à retrouver la pleine possession de ses moyens et enchaîne les rechutes.

Nouvelle rechute au genou pour Fall !

Absent depuis plusieurs rencontres avec l'équipe réserve, le portier sénégalais, passé troisième dans la hiérarchie des gardiens de l'ASSE avec le départ de Matthieu Dreyer cet hiver, se serait de nouveau blessé, d'après Peuple Vert. "Le club est inquiet quant à la situation et craint que la saison du portier stéphanois soit d'ores et déjà terminée. Des examens supplémentaires vont être effectués pour définir la nature et la gravité de la blessure", expliquent nos confrères.

