ASSE : Fredy Guarin brise le silence après son coup de sang

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Aujourd'hui à Millionarios, club de Bogota, Fredy Guarin, l'ancien milieu de l'ASSE, est sous le feu des projecteurs en Colombie pour avoir été arrêté à Medellin par la police après avoir eu des heurts envers ses parents. Le joueur était en sang lorsqu'il a été arrêté par les forces de l'ordre et conduit au commissariat.

« Avec l'aide de Dieu, j'en ressortirai victorieux »

Une scène sur laquelle il est revenu ce lundi sur les réseaux sociaux. « Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages de solidarité et leur soutien inconditionnel par rapport à ma situation personnelle et familiale, a-t-il écrit. Je demande du respect pour ma famille, surtout pour mes enfants qui ne doivent pas assumer la conséquence de mes actes. J'affronte un passage difficile de ma vie mais je suis certain qu'avec l'aide de Dieu, j'en ressortirai victorieux. Les messages de soutien vont m'aider à aller mieux. »

Le coup de sang de Guarin serait lié à une affaire de garde d'enfants, son ex épouse lui interdisant de voir ses deux fils. En dépression, le joueur a mis entre parenthèses sa carrière, le temps de régler ses soucis, lui qui avait quitté Vasco de Gama pour rentrer en Colombie l'an dernier.