ASSE : Furlan balance sur l'arbitrage pro-Verts à Caen !

La seconde mi-temps de Caen-ASSE (1-2) hier a été une longue contestation des décisions arbitrales de la part des joueurs normands mais aussi de leur public. En ne sifflant pas une faute de Cafaro, qui a retenu un adversaire par le bras dans sa propre surface, M. Kherradji est devenu la cible des critiques caennaises. Et il n'a pas été aidé par un Abdi qui a simulé à plusieurs reprises. Fatalement, après le coup de sifflet final ayant vu l'ASSE s'imposer sur la pelouse du leader normand, les reproches étaient tournés vers le sifflet.

"Mais bon, c’est l’AS Saint-Etienne, ce n’est pas comme le SM Caen…"

Avec son franc-parler habituel, l'entraîneur caennais, Jean-Marc Furlan, a estimé qu'il y avait eu deux poids, deux mesures, et que les décisions de M. Kherradji n'auraient pas été les mêmes si elles avaient concerné des Stéphanois... "On est très contrariés par l’arbitrage sur 95 minutes. On a fait une très bonne deuxième mi-temps parce qu’on avait les jambes mais dans le vestiaire, on était tous très contrariés par l’arbitrage. Il y a eu plusieurs fautes dans la surface de réparation qui n’ont pas été sifflées. Il y en a notamment deux sur Ali Abdi. Mais bon, c’est l’AS Saint-Etienne, ce n’est pas comme le SM Caen… C’est très frustrant. Je pense qu’on perd le match là-dessus."

